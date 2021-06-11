АТОР объяснила, как обойти мошеннические схемы при бронировании билетов

Россияне время от времени сталкиваются с мошенническими схемами при бронировании билетов и отелей. Как избежать подобных ситуаций, объяснила исполнительный директор Ассоциации Туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

«Единственное, что тут можно порекомендовать — бронировать на проверенных агрегаторах или у самих перевозчиков. В организованном туризме это туроператоры или турагенты (крупные компании и их уполномоченные агентства)», — ее слова привело «ФедералПресс».

Также стоит обращать особое внимание на информацию о въезде и правилах пребывания на месте отдыха. Дело в том, что в некоторых городах и странах до сих пор введены коронавирусные ограничения. А порой местные власти резко вводят новые правила, которые могут поменяться даже во время пребывания отдыхающего уже на месте.

Ранее АТОР попросила оперштаб возобновить массовые перелеты в другие страны. На курортах юга России уже заняты почти все места. По этой причине туристы, которым пришлось отказаться от зарубежных поездок, не смогут перебронировать туры. В итоге соотечественники останутся без отдыха на море.