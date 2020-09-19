АТОР назвал самое популярное у россиян зимнее направление отдыха

На рынке фиксируется большой интерес к турам в Эмираты уже сейчас. Стабильный спрос прогнозируется и на ближайшие месяцы.

Большинство бронирований пока приходится на ближайшие даты. Это происходит из-за сдерживающего фактора — новостях о возможном начале второй волны коронавируса. Тем не менее некоторые уже оплачивают поездки на ноябрь и декабрь. Тем более стоимость туров на пиковые даты оказывается более привлекательной благодаря акциям и спецпредложениям от отелей.

В основном в ОАЭ сейчас едут те, кто не смог воспользоваться путевками весной из-за пандемии и связанных с ней ограничений.

«Мы подсчитали, что лететь туда в ближайшие даты хотят до трети туристов, чей отдых был перенесен», — отметил гендиректор одного из туроператоров Артур Мурадян.

По прибытии в ОАЭ отечественные путешественники должны сдать тест на коронавирус. Результаты придут в течение пяти-шести часов.

«За это время туристы успевают доехать до отелей и комфортно разместиться», — рассказал гендиректор туркомпании Дмитрий Арутюнов.

Спрос на перелеты тормозит малое число авиарейсов, написал сайт News.ru. Между Россией и ОАЭ выполняется всего четыре полета в неделю: два — отечественной авиакомпанией и два — эмиратской.

На рынке ожидают, что в зимнем сезоне ОАЭ окажутся основным пляжным направлением.