АТОР начала обсуждать правила въезда российских туристов с Италией и Испанией

Ассоциация туроператоров России начала обсуждать с Испанией и Италией правила въезда путешественников. Речь идет в том числе о признании сертификатов и отмене карантина для привитых от коронавируса.

АТОР предложила восстановить международный выездной туризм. С этой инициативой ассоциация обратилась во Всемирную туристскую организацию при ООН, а также к другим представителям этой сферы.

«Основной посыл к коллегам, с которыми мы плотно общаемся, это унификация требований к туристам и, соответственно, некие единые документы для свободного перемещения между странами. Кроме того, речь идет о возобновлении выдачи виз и восстановлении авиасообщения», — сообщил «Известиям» вице-президент АТОР Дмитрий Горин.

Он уточнил, что обращение поступило, в частности, Испании и Италии. Ассоциация обратила особое внимание на то, что туристическую сферу необходимо подготовить еще до открытия границ. По словам Горина, Рим и Мадрид уже занимаются вопросом возобновления туризма. Россияне уже могут получить визы в представительствах двух стран.