АТОР: Индия скоро откроет въезд в страну для иностранных туристов

В ближайшее время Индия может открыть границы для иностранных туристов. Такое предположение высказала Ассоциация туроператоров России (АТОР). Об этом сообщили «Аргументы и факты» со ссылкой на «Вестник АТОР».

Границы откроются уже в ближайшее время, однако пускать в страну будут только тех туристов, которые сделали прививку от коронавируса.

С 5 октября также планируют возобновить авиаперелеты из Москвы и Санкт-Петербурга в Гоа, а также из Санкт-Петербурга в Дели. Они будут осуществляться один раз в неделю.