26 января 2021, 16:53
АТОР допустила подорожание отдыха в Турции с апреля
Ассоциация туроператоров России (АТОР) предупредила о возможном росте цен на отдых в Турции в апреле–мае. Об этом сообщил RT.
Отмечается, что очередной рост цен на востребованные и качественные семейные гостиницы Турции может произойти сразу после окончания акций раннего бронирования. По мнению экспертов, туристы, которые до конца марта купят летние туры на турецкие курорты, выиграют в цене. Специалисты выразили уверенность, что в этом году Турция не закроет границы для гостей из России.