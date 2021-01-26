АТОР допустила подорожание отдыха в Турции с апреля

Отмечается, что очередной рост цен на востребованные и качественные семейные гостиницы Турции может произойти сразу после окончания акций раннего бронирования. По мнению экспертов, туристы, которые до конца марта купят летние туры на турецкие курорты, выиграют в цене. Специалисты выразили уверенность, что в этом году Турция не закроет границы для гостей из России.