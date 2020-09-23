Астроном запечатлел красные молнии на Урале

Это настоящее лазерное шоу, созданное природой. Красные спрайты достаточно сложно запечатлеть с Земли. Автор ролика заявил, что причина, по которой в кадр попало так много спрайтов, — уральский климат и обильные дожди в конце лета.

«Это действительно редкое явление и данная съемка качества мирового уровня. Спрайты открыты не так давно, и подобных красивых съемок мало. Стоит отметить, что в плане астрономических наблюдений Ирбит уникальное место, хотя находится всего в 250 километрах от Екатеринбурга, там небо чаще бывает чистое: у нас облачность, а там в это же время ясно», — пояснил Владилен Санакоев, астроном из УрФУ.

Спрайты напрямую связаны с грозами. Они появляются в небе тогда, когда электромагнитный импульс молнии достигает ионосферы. Породить красные «лазеры» могут лишь очень сильные грозы.