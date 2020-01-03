Астролог назвала лучшие места отдыха для знаков Зодиака в 2020 году

Овнам следует отравиться в места, которые помогают восстановить духовную энергию. Это может быть остров Пасхи или Стоунхендж, китайский город Кайлас или боснийские древние пирамиды.

Рожденные под знаком Тельца лучше провести отпуск в тех местах, куда не добралась цивилизация. Привести в порядок мысли можно в горах Северной Ирландии или заливе Барафандл, который расположен в Уэльсе, на Кубе или в Ботсване.

У Близнецов весь год пройдет в поисках внутренней правды и вдохновения. Обрести их можно на швейцарских курортах, жаркой ЮАР или промерзшей Аляске, а также ветреном и дождливом Дублине.

Ракам предстоит обрести эмоциональную свободу, сбросить зажимы и вдохнуть полной грудью. Для отдыха можно выбрать совершенно любое направление, если оно вдохновляет, вызывает радость и трепет. В качестве примера астролог привела английские городки Йорк и Фрум, Грузию, перуанскую долину Урубамба.

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Львы должны с самого начала года взять вектор на исследования и открытия. Только это позволит избежать эмоционального выгорания. Рожденным под этим знаком Зодиака лучше купить билет до американского Нью-Йорка, посетить датский Копенгаген, съездить в столицу Великобритании Лондон и столицу Франции Париж.

Девам следует предпочесть направления, которые позволят больше узнать об истории других стран, чужой культуре и ментальности. Например, можно посетить Хайленд — горы Шотландии, расположенные в северо-западной части страны, Тулум в Мексике или остров Ронг в Камбодже.

Весов ждет энергетический подъем. В отпуск лучше отправляться с любимым человеком. Но даже если предстоит одиночное путешествие, не стоит забывать баловать себя. Это можно сделать на Мальдивах, в Австралии или британском Оксфорде, а также бразильском Рио-де-Жанейро.

Скорпионы должны морально подготовиться к изменениям в карьере и личной жизни. Для отпуска отлично подойдет остров Малл (Шотландия), город Седона в аризонской пустыне, Египет или Турция.

Стрельцам необходимо хвататься за малейшую возможность для личностного роста. Отдыхать от работы лучше в местах, где есть большие открытые пространства. Например, на Гавайях или Бали. Подойдет также Инвернесс в Шотландии, Тоскана в Италии, парк Лейкс в Великобритании.

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Родившиеся под знаком Козерога не должны упускать случая повеселиться, так как в прошлые годы это удавалось им нечасто. Токио, Индия, Багамы зарядят их положительной энергией.

Водолеев порадует любое путешествие. Даже если это будет утомительное путешествие в Арктику. Для поднятия духа и улучшения настроения можно посетить музыкальные фестивали Гластонбери (Великобритания) или Tomorrowland (Бельгия). А если захочется тишины, то добро пожаловать в Финляндию или холмистые регионы Шотландии.

В 2020 году Рыбам придется приложить усилия, чтобы очистить свою жизнь от негатива. Чем ближе к природе, тем лучше. Астролог призвала не упускать возможность посмотреть на удивительных животных Мадагаскара или Ниагарский водопад в США.