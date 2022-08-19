Астрахань стала одним из самых популярных российских городов для гастротуризма

Сервисы «Работа.ру» и «ЮKassa» провели опрос, в ходе которого выяснили, какие города являются лучшими для гастрономического туризма по версии россиян. Об этом сообщил «Мэшсити».

Лидирующую позицию заняла Казань. За этот город проголосовали 47% опрошенных. Еще 39% голосов — за Астрахань. Тройку лидеров замкнул город Сочи — 31% голосов.

Туристы приезжают в Астрахань для того, чтобы попробовать овощные и бахчевые культуры — арбузы, помидоры, перцы, баклажаны. Кроме того, многие пробуют во время поездки рыбную продукцию. Особой популярностью пользуются икряники, пироги с визигой, пироги с косточкой, селедка-залом и астраханская уха.