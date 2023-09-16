Путешествия 16 сентября 2023, 02:22 Ассоциация туроператоров назвала самые бюджетные направления АТОР: во второй половине сентября дешевле всего поехать в Абхазию Freepik

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Отдых в Абхазии и на российских черноморских курортах значительно подешевел во второй половине сентября. Ассоциация туроператоров России назвала самые интересные направления для бюджетного отдыха осенью.

Пятерку самых доступных направлений возглавляет Абхазия. Слетать в республику на 10 ночей можно за 50 846 рублей — это на 19% дешевле, чем в начале сентября. На втором месте — Геленджик со стоимостью 55 622 рублей с перелетом. По сравненю с началом сентября цена упала на четверть. Далее идет Анапа (62 480 рублей и минус 26%), Сочи (67 909 рублей и минус 20%) и, неожиданно, (ОАЭ 92 177 рублей и минус 12%).

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Самым популярным направлением у российских туристов остается Турция — на нее приходится 61% всех продаж турпакетов. А цена тура на 10 дней начинается примерно со 100 тысяч рублей. На втором месте Египет с 15% рынка, потом российские курорты (11%), за ними следуют ОАЭ (8%) и Таиланд (5%).