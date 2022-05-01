Армения отменила все ковидные ограничения на въезд в страну для россиян

Власти Армении отменили все ковидные ограничения на въезд в страну. С 1 мая россияне могут свободно посещать республику. Об этом сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР).

«Армения с мая отменяет ковидные требования на въезде. По прогнозам туроператоров, это послабление еще больше повысит интерес к направлению, куда есть прямая авиаперевозка», — заявили на сайте АТОР.

Теперь туристам не придется предъявлять на границе сертификаты о прохождении вакцинации или отрицательные результаты ПЦР-тестов. Армянские власти не только сделали въезд в страну свободным, но и отменили масочный режим в закрытых помещениях.

Как отметили в АТОР, в Ереван можно отправится прямым рейсом из Москвы, а также других городов России. Билет в одну сторону обойдется в сумму от 21 тысячи рублей. Россиянам разрешен въезд в Армению по внутреннему паспорту.

Согласно данным Минздрава Армении, за последние две недели медики зафиксировали в республике всего 144 случая заражения коронавирусом. По сравнению с предыдущими двумя неделями заболеваемость упала на 32%.