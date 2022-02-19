Аренда жилья на горнолыжных курортах подорожала на 13% в России

Аренда жилья на горнолыжных курортах выросла в России по сравнению с прошлым годом на 13%. Средняя цена за сутки выросла с 4420 до 4990 рублей.

Об этом сообщил сервис «Суточно.ру». Уточняется, что в среднем за всю поездку на аренду россияне тратят 19 тысяч рублей. Это на 7% выше, чем в прошлый сезон.

Основатель сервиса Юрий Кузнецов рассказал, что самая большая популярность у Красной Поляны, Шерегеша и Кировска.

«Также в этом году мы отмечаем рост бронирований в Южно-Сахалинске. Там находится курорт хорошего уровня, многие туристы совмещают поездку в горы с изучением отдаленного и очень живописного региона России», — добавил он.

Кузнецов уточнил, что также высокий спрос на Домбай, Белокуриху, Белорецк и Байкальск.

Также спрос на туры в экзотические страны на 23 февраля и 8 марта у россиян вырос на 25% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. По данным туроператора Space Travel, самые популярные направления — это Сейшельские острова, Мальдивские острова, Маврикий, Шри-Ланка и Таиланд.