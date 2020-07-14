«Антимоскали есть, но их не большинство». Политолог объяснил, почему украинцы едут отдыхать в Россию

Россия оказалась в тройке самых популярных стран для летнего отдыха украинцев. Во многом это связано с пандемией коронавируса в мире, из-за которой многие европейские страны пока не открыли свои границы. Однако многие жители Украины хорошо относятся к РФ, несмотря на конфликты между странами.

Об этом рассказал «360» украинский политолог, директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.

Россия оказалась на третьем месте по количеству уникальных запросов — многие украинцы интересуются возможностями въезда и выезда в РФ летом. Об этом рассказал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Его такая статистика явно удивила.

«На третье место вышла Россия, почему-то очень много граждан интересуются возможностью путешествий в Российскую Федерацию летом», — отметил Кулеба.

Погребинский пояснил, что этому есть несколько причин.

Во-первых, надо иметь в виду что по опросам общественного мнения около 40% людей говорят, что хорошо относятся к России, несмотря на то, что у нас происходит. Те, кто говорит, что плохо [относятся], — это в районе 35% — они, наверное, не едут. Однако те, кто удерживается от ответа, тоже путешествуют в Россию Михаил Погребинский.

Второй причиной, по мнению политолога, стала ситуация с коронавирусом в мире. Из-за пандемии многие страны до сих пор не готовы принимать зарубежных туристов, поэтому путешественникам пришлось отказаться от привычных маршрутов.

«Все же сильно ограничена возможность выбора туристического маршрута, и я думаю, это один из поводов развернуться в сторону России и поехать по Золотому кольцу, на Селигер или куда-то еще. Я думаю, что ничего удивительного в этом нет и эти цифры еще будут увеличиваться, если проблемы с европейским туризмом надолго застрянут», — подчеркнул собеседник в разговоре с «360».

Ненависть была всегда

Михаил Погребинский отметил, что на Украине действительно есть люди, которые ненавидят Россию и настроены против нее радикально. Однако они существовали всегда, и до начала конфликта вокруг присоединения Крыма. Эта история лишь укрепила их позицию по отношению к РФ. При этом таким людям совершенно не важно, хотели сами крымчане отделиться от Украины или нет. Для них главное, что раньше эта территория была их, а теперь стала не их, и вернуть ее не представляется возможным.

Политолог отметил, что в основном активно-агрессивные против России люди — это молодое поколение. Они считают себя проевропейцами и уверены, что если бы не вмешательство РФ, Украина стала бы чуть ли не Швейцарией.

Есть такие люди, но их не большинство. Настроенные против русского языка, антирусские, антимоскальские люди были всегда. И если раньше предельное количество людей не превышало 17-18%, то сейчас их 20% Михаил Погребинский.

При этом есть еще около 20% украинцев, которые просто плохо относятся к России, но не радикально настроены, — к примеру, они не имеют ничего против русского языка.