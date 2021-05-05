Анталья вышла из красной зоны по коронавирусу

В Анталье и еще нескольких провинциях Турции ситуация с распространением коронавируса улучшилась. Регионы вышли из красной зоны, в которую входят области с очень высоким риском заражения, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на Минздрав страны.

Суточный прирост выявленных случаев COVID-19 в понедельник опустился до месячного минимума — 24 347 человека. Во вторник, 4 мая, выявили уже 28 997 заболевших. За сутки умерли 336 больных.

С середины апреля, когда в Турции регистрировали максимумы заражений с начала пандемии (63082 человека), прирост новых больных сократился более чем в два раза. При этом смертность остается на близком к максимальному уровне.

В Анталье за последнюю неделю число случаев COVID-19 упало до 200 на 100 тысяч населения, в другой туристической провинции Мугла — до 183.

Измир, в котором за неделю выявили 223 заболевших на 100 тысяч, Анкара (362) и Стамбул (532) остались в красной зоне.

Россия ограничила авиасообщение с Турцией с 15 апреля по 1 июня. С 29 апреля до 17 мая в Турции ввели жесткий локдаун. Также в стране действует комендантский час. На туристов он не распространяется.