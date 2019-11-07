Анджелина Джоли рассказала о планах уехать из США

«Я хочу жить за рубежом и буду, как только моим детям исполнится 18 лет. Сейчас я должна находиться там же, где предпочитает жить их отец», — сказала она.

Джоли воспитывает детей вместе с бывшим мужем актером Брэдом Питтом. Пара рассталась в 2016 году, после почти десяти лет отношений. Бракоразводный процесс завершился в апреле 2019 года. У Питта и Джоли шестеро детей, трое из которых приемные. Старший из детей учится в университете в Южной Корее. Остальные живут в Соединенных Штатах.

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Актриса не уточнила, куда именно планирует переехать, однако речь может идти о Камбодже, где у нее есть дом, также она намерена исследовать африканский континент.

«Мое любимое место находится там, где я никогда не была. Мне нравится очутиться в центре чего-то нового, вне своей стихии. Я хочу, чтобы и дети росли, путешествуя и заводя друзей по всему миру», — заявила Джоли.

Она добавила, что в следующем году начнет строительство дома в Африке.