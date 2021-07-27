Аналог Booking могут создать в России

В России планируют создать свою систему бронирования отелей. Об этом сообщила «Коммерсантъ».

По данным «Газеты.ru», проект включен в план по развитию российского туризма. Проект рассчитан до 2035 года и включает в себя мероприятия по развитию сельского туризма, создание детских военно-исторических лагерей, создание национальной системы бронирования туристических услуг и так далее.

В документе говорится, что национальная система бронирования отелей будет представлять собой IT-платформу, с помощью которой можно управлять распределительными и дистрибутивными процессами средств размещения в РФ. Срок реализации проекта — конец 2024 года.

По данным издания, проектом «Национальная система бронирования» уже начал заниматься «Ростех».