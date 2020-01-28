Аналитики выявили самые популярные маршруты для путешествий из России на поезде

Топ-10 стран возглавляет Белоруссия, почти 50% всех билетов среди зарубежных направлений было продано именно туда. Следом за ней Украина. Но, по сравнению с 2018 годом, в 2019-м россияне туда стали ездить на 5,8% реже. Третье место в списке занимает Финляндия.

В рейтинг также попали: Казахстан, Эстония, Латвия, Молдавия, Узбекистан, Азербайджан и Таджикистан.