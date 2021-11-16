Аналитики выяснили, в какие города стало дешевле летать в ноябре

Аналитики сервиса OneTwoTrip выяснили, в какие города россиянам стало дешевле летать в ноябре. В сравнении с октябрем резко снизилась стоимость авиабилетов в Омск, Благовещенск, Киров, а также в Аланию, Нур-Султан и Будапешт. Об этом написала «Газета.ru».

Больше всего среди направлений внутри страны подешевели Омск, Благовещенск и Киров. Цена на полеты упала до 4200 рублей, 11 тысяч рублей и 3300 рублей соответственно. В Севастополь в ноябре можно попасть за 3000 рублей, а в Пермь — за 3700 рублей.

Среди зарубежных маршрутов больше всего подешевели Алания, Нур-Султан и Будапешт. Цена на эти направления составила 4600, 10 600 и 9600 рублей соответственно. Также в этот список попали Анталия с вылетом за 6500 рублей и Кишинев — за 6000 рублей.