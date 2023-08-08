Путешествия 08 августа 2023, 10:45 Аналитики выяснили, на чем экономят россияне в отпуске Аналитики сервиса «Зарплата.ру»: россияне экономят в отпуске на жилье, шопинге и сувенирах Freepik

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Более 60% жителей России стараются снизить расходы на отпуск в 2023 году. Аналитики сервиса «Зарплата.ру» выяснили для РИА «Новости», на чем российские туристы экономят чаще всего.

Участниками исследования стали 2450 работающих жителей страны в возрасте от 25 до 55 лет. Специалисты узнали, что 61% респондентов пытаются сократить траты на путешествия.

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Чаще всего россияне экономят в отпуске на аренде жилья — такой ответ дали 23% участников опроса. На втором месте оказался шопинг (21%), а на третьем — сувениры и подарки (15%).

«Шопинг переместился с четвертой позиции на вторую, годом ранее 16% респондентов экономили на покупках во время отпуска», — отметили аналитики.

Еще 14% респондентов экономят на билетах в место отдыха и обратно. Также россияне снижают расходы на развлечения (9%), экскурсии (5%), транспортные расходы в месте пребывания (5%), питание (3%), мобильную связь (2%). Среди участников опроса 3% указали, что экономят на всем.

Ранее исследователи выяснили, какие зарубежные города стали самыми популярными у российских туристов. Больше всего вырос спрос на отдых в Сеуле.