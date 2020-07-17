Аналитики выяснили, где в Турции самый дешевый отдых

Наиболее выгодно отправляться на отдых в эту страну осенью — в октябре. В этом месяце в Турцию из Москвы и обратно можно отправиться в среднем за 14,6 тысячи рублей. Речь идет о любом турецком городе.

В сентябре перелет обойдется несколько дороже — 15,8 тысячи рублей, в августе — 17,1 тысячи рублей.

По словам аналитиков, дешевле всего отправится в Турцию с августа по октябрь. В этом случае билеты обойдутся в 11,9–14,2 тысячи рублей.

Самый дорогой перелет в Бодрум — 26,4 тысячи рублей.А вот в Анкару, Аланью и Анталию билет можно купить менее 20 тысяч рублей.

Отели в августе дешевле всего в Стамбуле — около 980 рублей за сутки в трехзвездочном.