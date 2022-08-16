Аналитики Туту.ру выяснили, где чаще всего отдыхают уральцы в бархатный сезон

Аналитики сервиса поездок и путешествий Туту.ру узнали, где чаще всего отдыхают жители Урала в период бархатного сезона. Об этом написал «ФедералПресс».

По данным специалистов, уральцы предпочитают проводить свои отпуска в Сочи, Крыму, Москве и Санкт-Петербурге. Возросший интерес к Сочи связан с тем, что сюда прибывает часть пассажиропотока из-за закрытых аэропортов Краснодара, Анапы и Геленджика.

По сравнению с осенью 2021 года популярность этого направления выросла с 19,2% до 32,1%. Средний чек за авиаперелет в столицу черноморского побережья оценивается в 8 142 рублей в одну сторону.

На втором месте по популярности расположился Симферополь, на третьем — Москва, на четвертом — Санкт-Петербург.

В топ-5 также попали Минеральные Воды и Калининград. Средний чек на билеты по этим направлением составляет 6 681 и 5 271 рубль соответственно.