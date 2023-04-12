Путешествия 12 апреля 2023, 01:08 Аналитики «Туту.ру» рассказали о главных «местах силы» в России

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Российские туристы с особой охотой посещают так называемые «места силы». Аналитики сервиса «Туту.ру» перечислили самые интересные из них. Об этом сообщила Lenta.Ru.

Одним из самых мистических мест в России является плато Воттоваара. Оно находится на территории Республики Карелия. По легенде, в этом месте происходит столкновение мира духов и людей.

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Также путешественникам посоветовали посетить Заяцкий остров в Архангельской области. Он выделяется лабиринтами из камней, которые покрыты ярко-зеленой северной растительностью, написала «Политика сегодня».