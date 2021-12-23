Аналитики Ozon Travel рассказали, в какие месяцы лучше всего путешествовать в 2022 году

Аналитики из онлайн-сервиса для бронирования билетов Ozon Travel провели исследование и выяснили, какие месяцы лучше всего выбирать для путешествий в предстоящем году. Об этом написал Life.

По их данным, самые дорогие билеты на самолет будут в июне, августе и октябре. Дешевле всего можно будет слетать в путешествие в первые три месяца года.

«Для путешествий по России самый выгодный месяц — февраль, средний чек за перелет в одну сторону составляет не более пяти тысяч рублей, тогда как в пиковый август средняя цена на билет в одном направлении будет больше 12 тысяч рублей», — говорится в сообщении авторов.

Помимо Москвы и Санкт-Петербурга в число популярных направлений по России попали Уфа, Екатеринбург, Новый Уренгой и Казань. Аналитики отметили, что самыми выгодными месяцами с точки зрения отпуска и полученных отпускных в предстоящем году станут март, сентябрь и декабрь.

По словам генерального директора Ozon Travel Михаила Осина, доля международных перелетов хотя и остается незначительной из-за ситуации с коронавирусом, но постепенно прирастает.