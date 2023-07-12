Путешествия 12 июля 2023, 13:53 Аналитики OneTwoTrip: Санкт-Петербург оказался самым востребованным городом среди путешественников этим летом

Читать 360tv в

Санкт-Петербург оказался самым популярным городом среди путешественником этим летом. На него приходится 14,7% всех поисковых запросов по России, сообщили RT аналитики популярного сервиса для планирования поездок OneTwoTrip.

Москва занимает в этом списке второе место с 14,4% туристов. На третьей строчке расположился Сочи, который интересует 13,2% туристов, написал сайт newsnn.ru.

Реклама

В топ городов для путешествий также попали Казань, Екатеринбург, Геленджик и Анапа.