Аналитики OneTwoTrip рассказали, по каким направлениям внутри России снизилась цена на авиабилеты

С начала года больше всего снизилась цена на авиабилеты в Барнаул, Томск и Киров. Такие данные в результате проведенного анализа привел сервис для планирования путешествий OneTwoTrip, написала «Газета.ru».

Перелет в Барнаул за год подешевел на 39,4%. Это означает, что цена в среднем упала с 8750 до 5300 рублей. Цена билета в Томск снизилась на 24%. Теперь купить билет в этот город в среднем можно за 6300 рублей.

Отправиться в 2022 году в Киров можно всего за 3350 рублей. В Калининград цена на авиабилет в среднем упала на 15%, а стоимость составила 3700 рублей. Также снизился перелет и в Краснодар. Купить билет в столицу Кубани теперь можно за 3650 рублей.

В топ-10 также оказались Саратов (снижение на 14%), Сочи (13,5%), Набережные Челны (10,7%) и Тюмень (9,9%).