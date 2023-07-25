Путешествия 25 июля 2023, 18:25 Аналитики OneTwoTrip рассказали, что российские туристы с детьми выбирают Турцию чаще других курортов

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Аналитики сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip рассказали, что около 21,9% всех отельных бронирований среди путешественников с детьми приходится на Турцию. Об этом написала «Газета.Ru».

Далее по списку идут Абхазия (11,5%) и Италия (7,5%). В первую десятку также попали Таиланд, Грузия, Армения, Франция, Испания, Казахстан, Белоруссия.

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Чаще всего туристы бронируют отдых от четырех до семи дней — на такой срок оформлены 42,2% отельных заказов, говорится в сообщении сервиса.