Путешествия 01 января 2024, 01:02 Аналитики назвали самые желанные для россиян страны для путешествий в 2023 году Турция, Белоруссия и Абхазия стали самыми желанными для россиян в 2023 году Freepik

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Самыми желанными направлениями для путешествий россиян в 2023 году стали Турция, Белоруссия и Абхазия. Такие данные представило издание Lenta.ru со ссылкой на сервис бронирования МТС Travel.

Турцию в 2023 году посетили 23% российских путешественников. На втором месте Белоруссия, в соседнюю дружественную страну ездили 9% российских туристов. На третьей строчке — Абхазия, ее посетили 8% путешественников из РФ.

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«Среди десяти самых популярных стран наиболее сильный рост продемонстрировали Таиланд, куда турпоток вырос за год примерно в шесть раз, и Китай — там россияне бывали в восемь раз чаще, чем годом ранее», — добавили эксперты.

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