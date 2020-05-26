Аналитики назвали самые популярные направления для отдыха на лето 2020 года

63,9% пассажиров в июне собираются отправиться в Азербайджан, Армению, Белоруссию, Болгарию, Грузию, Казахстан, Киргизию, Молдавию, Узбекистан. Среди них также есть и те, кто полетит в Великобританию, Италию, Китай, Нидерланды, США, Таджикистан, Турцию, Чехию, Эстонию и на Украину.

Около 30% россиян отправятся в путешествие в июле. Они приобрели билеты в те же Армению, Белоруссию, Грузию, Молдавию, Таджикистан и Узбекистан, а также в Германию, Грецию, Израиль и на Кипр.

В третий месяц лета лишь 2% жителей России купили билеты в путешествия. Они направятся в Киргизию, Узбекистан и Украину.