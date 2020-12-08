Аналитики назвали популярные даты бронирования билетов в зимние каникулы

По словам специалистов, больше всего авиабилетов по нашей стране в период праздников продается на 30 декабря. В целом таких бронирований 15,2%. Кроме этого, востребована дата 29 декабря — 11,3% бронирований.

Уточняется, что 31 декабря улететь куда-либо хочет меньшее число людей. В целом спрос составляет 9%. Реже всего жители России берут авиабилеты на 7 января. На этот день приходится 1,6% бронирований.

Самые высокие средние чеки в одну сторону отмечены на билеты с вылетами 9 января. Примерная стоимость перелета составляет 8,3 тысячи рублей. Наиболее выгодные даты — 1, 3 и 4 января. Билеты на эти дни стоят от пяти тысяч до 6,4 тысячи рублей.