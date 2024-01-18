Путешествия 18 января 2024, 17:07 Аналитики «Авито Услуг»: «Шерегеш» стал самым популярным горнолыжным курортом в России

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«Шерегеш» в Кемеровской области стал самым популярным горнолыжным курортом в России этой зимой. Его выбирали на 69% чаще, сообщил «ФедералПресс» со ссылкой на данные аналитиков «Авито Услуг».

На втором месте расположился курорт «Эльбрус-Азау» в Кабардино-Балкарии, по сравнению с прошлым годом его популярность выросла на 28%. Третье место заняла «Красная Поляна» в Краснодарском крае.

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Отмечается, что россияне для горнолыжного отдыха также часто выбирали курорты «Домбай» и «Архыз» в Карачаево-Черкесии, «Чегет» в Кабардино-Балкарии, «Большой Вудъявр» в Мурманской области.