01 марта 2023, 17:11
Аналитик в сфере туризма Павлов прокомментировал участие Северной Осетии в проекте «Кино России»
Все российские регионы нуждаются в развитии туристического потенциала с помощью кино. Такое мнение выразил аналитик в сфере туризма Акиндин Павлов в беседе с РИА ФАН.
Северная Осетия принимает участие в проекте «Кино России», который будет способствовать росту турпотока в регион. По словам эксперта, проект также может стать отличным стимулом для развития инфраструктуры республики.
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Павлов подчеркнул, что в развитии туризма также важна проработка турмаршрутов.
Туризм
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