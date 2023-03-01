Путешествия 01 марта 2023, 17:11 Аналитик в сфере туризма Павлов прокомментировал участие Северной Осетии в проекте «Кино России»

Читать 360tv в

Все российские регионы нуждаются в развитии туристического потенциала с помощью кино. Такое мнение выразил аналитик в сфере туризма Акиндин Павлов в беседе с РИА ФАН.

Северная Осетия принимает участие в проекте «Кино России», который будет способствовать росту турпотока в регион. По словам эксперта, проект также может стать отличным стимулом для развития инфраструктуры республики.

Реклама

Павлов подчеркнул, что в развитии туризма также важна проработка турмаршрутов.