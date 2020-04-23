    23 апреля 2020, 17:30

    Аналитик рассказал, когда россияне смогут путешествовать за границу

    Анастасия Кременчугская

    Борис Рыбак, руководитель консалтингового агентства «Инфомост», в беседе с НСН рассказал, когда будет открыто международное авиасообщение. По его словам, не стоит ожидать этого раньше 2021 года.
    Аналитик рассказал, когда россияне смогут путешествовать за границу

    Аналитик отметил, что границы могут быть открыты в следующем году при условии, что второй волны COVID-19 не будет.

    «Мне лично кажется, что международное авиасообщение может открыться следующей весной, если реализуется оптимистичный сценарий и не будет второй волны пандемии. Будет это март или апрель — невозможно сейчас предсказать. Но то, что это будет следующий год — это почти наверняка. Опять же, если ничего плохого не произойдет», — пояснил Рыбак.

    Он объяснил, что если к сентябрю в России и Европе все пойдет на спад, то никто моментально не откроет свои границы. Так как будет необходим период адаптации. Если к осени все наладится, насколько это возможно, то низкий сезон начинается с октября. Он характеризуется тем, что в этом году пассажиров вообще не будет. Открывать границы не имеет никакого смысла, предположил эксперт.