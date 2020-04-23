Аналитик рассказал, когда россияне смогут путешествовать за границу

Аналитик отметил, что границы могут быть открыты в следующем году при условии, что второй волны COVID-19 не будет.

«Мне лично кажется, что международное авиасообщение может открыться следующей весной, если реализуется оптимистичный сценарий и не будет второй волны пандемии. Будет это март или апрель — невозможно сейчас предсказать. Но то, что это будет следующий год — это почти наверняка. Опять же, если ничего плохого не произойдет», — пояснил Рыбак.

Он объяснил, что если к сентябрю в России и Европе все пойдет на спад, то никто моментально не откроет свои границы. Так как будет необходим период адаптации. Если к осени все наладится, насколько это возможно, то низкий сезон начинается с октября. Он характеризуется тем, что в этом году пассажиров вообще не будет. Открывать границы не имеет никакого смысла, предположил эксперт.