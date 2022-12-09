Путешествия 09 декабря 2022, 23:19 Аналитик Гойхман рассказал, как будет развиваться внутренний туризм Аналитик Гойхман заявил, что Байкал станет одним из самых популярных направлений туризма

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Более 18 миллионов россиян отправятся в туристические поездки по стране в период новогодних праздников. Данный показатель выше на 8%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман назвал одни из самых популярных направлений, сообщил «Ридус».

Министерство туризма планирует выделить порядка 90 миллиардов рублей на развитие внутренней туротрасли. Гойхман подчеркнул, что на данный момент направление столкнулось с рядом проблем — например, низким уровнем инфраструктуры и несоответствующим качеством услуг.

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Несмотря на это, рассказал эксперт, спрос на внутренний туризм все равно продолжает расти. Одними из самых популярных направлений являются Байкал, Камчатка, Сахалин и Северный Кавказ, написал сайт kp.ru.

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