Амстердам ввел новый налог для туристов с 1 января

Путешественники, останавливающиеся в Амстердаме, будут платить дополнительно по три евро за каждую ночь в городе. По словам властей, они решили не продвигать туризм, а заняться его менеджментом.

«Чтобы контролировать ситуацию, нам нужно действовать. Вместо того, чтобы продвигать это направление, пришло время заниматься его менеджментом», — цитирует The Telegraph решение властей.

Новый налог начал действовать с 1 января. Как отметила Газета.ru, это не совсем новый налог, а скорее прибавка к старому. Сейчас туристы должны платить 7% от стоимости жилья. Те туристы, которые бронируют жилье через Airbnb, теперь будут вынуждены платить больше — 10% за ночь.

Ежегодно Амстердам посещают 17 миллионов туристов, при этом в городе живут 1,1 миллиона человек. Местные власти отошли от стратегии привлечения туристов и пытаются справиться с существующим потоком.

По последним оценкам страховщиков, Нидерланды являются одной из самых безопасных для туристов страной. В рейтинге BHTP они занимают пятое место. Выше Австралия, Швеция, Новая Зеландия и Италия.