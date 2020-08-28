28 августа 2020, 12:19
Американский турист нарушил карантин в Канаде
Власти Канады могут оштрафовать американского туриста Джона Пеннингтона за нарушение карантина на 500 тысяч долларов. Об этом сообщила «Русская планета» со ссылкой на Travel and Leisure.
Американец путешествовал из Аляски на континентальную часть США. За это время он два раза останавливался в отеле в канадском национальном парке, который закрыт для граждан США из-за коронавируса.
В гостинице туриста заметили канадские полицейские. Они выписали нарушителю штраф в 900 долларов. Американца обязали ночью не выходить из отеля, а утром покинуть территорию парка. Тем не менее Пеннингтон решил прогуляться перед отъездом. Тогда правоохранители его вновь увидели и арестовали.
За двойное нарушение карантина американец предстанет перед судом. Ему грозит штраф в полмиллиона долларов или шесть месяцев тюрьмы.