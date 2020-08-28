Американский турист нарушил карантин в Канаде

Американец путешествовал из Аляски на континентальную часть США. За это время он два раза останавливался в отеле в канадском национальном парке, который закрыт для граждан США из-за коронавируса.

В гостинице туриста заметили канадские полицейские. Они выписали нарушителю штраф в 900 долларов. Американца обязали ночью не выходить из отеля, а утром покинуть территорию парка. Тем не менее Пеннингтон решил прогуляться перед отъездом. Тогда правоохранители его вновь увидели и арестовали.

За двойное нарушение карантина американец предстанет перед судом. Ему грозит штраф в полмиллиона долларов или шесть месяцев тюрьмы.