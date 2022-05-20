Альтернативу банковским картам нашли для оплаты услуг в зарубежных отелях

Туроператоры нашли альтернативу банковским картам, которые перестали работать за границей. Они начали предлагать путешественникам при оформлении тура сформировать депозит, позволяющий произвести оплату услуги отеля на месте. Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на данные Российского союза туриндустрии (РСТ). Эту информацию также подтвердили представители операторов.

«Эту услугу мы начали предлагать пару недель назад. На ее создание нас подтолкнули туристы, которые хотели иметь возможность оплачивать услуги хотя бы в отеле, если не получится использовать карту или обналичить деньги за рубежом», — подтвердила директор департамента рекламы и PR компании «Русский экспресс» Анна Филатовская.

Сейчас новую услугу предлагают в отелях 13 стран мира. Среди них — Мальдивы, ОАЭ, Египет, Таиланд, Шри-Ланка, Сейшелы. По словам экспертов, на некоторых курортах или в отелях отсутствует система all inclusive, а иногда туристы просто заинтересованы в том, чтобы обедать и ужинать в разных ресторанах, поэтому услуга депозита для них актуальна.

При этом операторы при оформлении депозита взимают комиссию в размере 10-12% от суммы депозита. Неиспользованная сумма возвращается туристу. Сейчас депозитом пользуется каждый пятый клиент.