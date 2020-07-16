Аквапарки и аттракционы заработают Краснодарском крае с 18 июля

«Стабильная эпидобстановка позволяет нам ввести новые послабления. За последнюю неделю в семи районах не выявлено ни одного случая заражения, растет процент выздоровевших — 85%. В связи с этим приняли решение с 18 июля разрешить работу аквапарков, аттракционов на открытом воздухе», — говорится в сообщении.

Кроме того, возобновят работу библиотеки, но читальные залы останутся закрытыми. Свои двери откроют учреждения дополнительного образования детей — только для индивидуальных занятий, также будут функционировать спортивные школы.

Единственное условие для послаблений — соблюдение требований Роспотребнадзора.

По последним данным оперативного штаба Краснодарского края, за последние сутки выявлено 67 новых случаев коронавируса, возраст пациентов — от шести до 83 лет, среди них шестеро детей. Всего за время пандемии в регионе зарегистрировано 6979 человек с новой инфекцией.

Режим самоизоляции ввели в Краснодарском крае с 31 марта. После этого в регионе перестал курсировать межмуниципальный транспорт, а водителям на личных машинах разрешали передвигаться только при наличии специальных электронных пропусков. С апреля поэтапно вводились послабления ограничительных мер. С 21 июня режим изоляции снят, вместо него запустили «Повышенную готовность».

С 16 июля в парках Московской области отменили масочный режим, кинотеатры заработают 1 августа. После снятия ограничений открылись Эрмитаж и Русский музей в Санкт-Петербурге.

Повторного введения режима самоизоляции из-за коронавируса в Москве может и не быть, заявил мэр столицы Сергей Собянин. У города «все-таки больше шансов» этого избежать.