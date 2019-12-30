30 декабря 2019, 18:05
Акула напала на француженку на Сейшелах
Акула атаковала туристку на Сейшельских Островах. Отдыхающая из Франции получила серьезное ранение. Об этом сообщила «Политика сегодня» со ссылкой на Gulf News.
Инцидент произошел у острова Праслен в Индийском океане. Потерпевшую госпитализировали с ранением руки. Медики провели необходимую операцию. В настоящий момент жизнь и здоровье туристки находятся в безопасности.
Члены Сейшельского Управления по морской безопасности оцепили район, чтобы найти нападавшую акулу. Некоторое время там нельзя купаться.
Ранее в Южной Африке у побережья Кейптауна акула длиной в пять метров попыталась украсть добычу подводного охотника. Она чуть не утащила самого мужчину в океан.