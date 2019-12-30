    30 декабря 2019, 18:05

    Акула напала на француженку на Сейшелах

    Ольга Ситникова

    Акула атаковала туристку на Сейшельских Островах. Отдыхающая из Франции получила серьезное ранение. Об этом сообщила «Политика сегодня» со ссылкой на Gulf News.

    Инцидент произошел у острова Праслен в Индийском океане. Потерпевшую госпитализировали с ранением руки. Медики провели необходимую операцию. В настоящий момент жизнь и здоровье туристки находятся в безопасности.

    Члены Сейшельского Управления по морской безопасности оцепили район, чтобы найти нападавшую акулу. Некоторое время там нельзя купаться.

    Ранее в Южной Африке у побережья Кейптауна акула длиной в пять метров попыталась украсть добычу подводного охотника. Она чуть не утащила самого мужчину в океан.