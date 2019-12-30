Акула напала на француженку на Сейшелах

Инцидент произошел у острова Праслен в Индийском океане. Потерпевшую госпитализировали с ранением руки. Медики провели необходимую операцию. В настоящий момент жизнь и здоровье туристки находятся в безопасности.

Члены Сейшельского Управления по морской безопасности оцепили район, чтобы найти нападавшую акулу. Некоторое время там нельзя купаться.

Ранее в Южной Африке у побережья Кейптауна акула длиной в пять метров попыталась украсть добычу подводного охотника. Она чуть не утащила самого мужчину в океан.