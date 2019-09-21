Активисты снова попытались сорвать спектакль в «Театре.doc»

20 сентября на сцене «Театра.doc» показывали драматическую пьесу Елены Греминой «Война близка», которая посвящена вооруженному конфликту в Донбассе и украинским заключенным, которые были осуждены в России.

Националисты Serb пытались сорвать спектакль о геях в Театре.doc. Для этого потребовался один подросток Подробнее

Во время спектакля в зал пробрались несколько человек, они метнули в зрителей стаканчик с неизвестным веществом, предположительно, фекалиями.

Спектакль не был сорван, но некоторые зрители покинули зал. По мнению администрации театра, эта провокация — дело рук активистов SERB. Они якобы проникли в зал через пожарный выход и скрылись, когда на место вызвали полицию, написал «Царьград».

После спектакля зал пришлось чистить и проветривать. Также состоялся телемост с украинским режиссером Олегом Сенцовым и Александром Кольченко, которые передали Киеву в рамках российско-украинского обмена заключенными.

Аналогичная ситуация произошла в «Театре.doc» в конце августа. Тогда активисты сорвали спектакль «Выйти из шкафа», объяснив это тем, что постановка была пропагандой гомосексуализма.