Аксенов рассказал о судьбе санаториев в Крыму

По словам главы Крыма, решение об открытии предприятий туризма должно приниматься не на региональном уровне, а на федеральном.

На данный момент в Крыму действуют ограничения в связи с режимом самоизоляции. Послабления режима вступят в силу с 18 мая. Они не коснутся санаторно-курортной отрасли, написал сайт «Русская планета».