15 мая 2020, 13:47
Аксенов рассказал о судьбе санаториев в Крыму
Сергей Аксенов, глава республики Крым, заявил, что решение о судьбе санаториев, пансионатов и отелей примут до 1 июня. Он подчеркнул, что они могут быть открыты. Об этом сообщило РИА «Новости».
По словам главы Крыма, решение об открытии предприятий туризма должно приниматься не на региональном уровне, а на федеральном.
На данный момент в Крыму действуют ограничения в связи с режимом самоизоляции. Послабления режима вступят в силу с 18 мая. Они не коснутся санаторно-курортной отрасли, написал сайт «Русская планета».