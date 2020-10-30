Чечня намерена развивать агро- и экологический туризм

В Чечне планируют в 2021 году заняться развитием агро- и экологического туризма. В республике есть очень хорошие сельхозпредприятия, на базе которых можно бы это сделать.

Об этом рассказал профильный министр республики Муслим Байтазиев. Он отметил, что прошлый год показал, туристы в среднем остаются в республике на 2-3 суток. При том, что ранее, в 2015–2016 годах, этот показатель был не больше суток.

«Мы планируем развивать такой вид туризма как агроусадьбы. У нас есть очень хорошие сельхозпредприятия, на базе которых мы могли бы это развивать. […] Я думаю, уже в следующем году мы будем делать акцент на экотуризме, на агротуризме, на медицинском оздоровительном туризме», — приводит РИА «Новости» слова Байтазиева.

Он также отметил, что было очень много планов на этот год, который был объявлен главой республики годом туризма, но из-за пандемии коронавируса не удалось реализовать все в 2020-м.

Уже на сегодняшний день инфраструктура региона может принимать в год около 500-600 тысяч человек, отметил министр. По его словам, возвращаются еще раз практически половина туристов.

Из-за пандемии COVID-19 туристический сектор России в 2020 году уже лишился около 600 миллиардов рублей. Коронавирус не позволил иностранным туристам приехать в страну. Окончательно подсчитать потери из-за пандемии, которые понес российский туризм, можно будет только к концу текущего года. В конечном итоге общий объем убытков будет зависеть от того, как быстро откроют границы.