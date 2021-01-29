Ростуризм выступил против запрета агрегатора Booking
«Было бы очень странно закрывать Booking.com для того, чтобы развивать внутренний туризм», — сказала Догузова в интервью YouTube-каналу журналистки Надежды Стрелец.
Журналистка до этого заявила, что «некоторое время назад в интернете появилась информация, что одна из радикальных мер развития внутреннего туризма — это закрытие сайта Booking.com». Кто предлагал закрыть этот сайт, Стрелец не уточнила.
В декабре Федеральная антимонопольная служба признала, что Booking.com нарушил антимонопольное законодательство, требуя от гостиниц согласовывать с порталом цены на номера.
От компании потребовали исключить из договоров с отелями «условия о широком и об узком паритете». Однако речи о закрытии сервиса не шло.
На то, что Booking злоупотребляет доминирующим положением на рынке, в ФАС пожаловалась общественная организация бизнесменов «Опора России».