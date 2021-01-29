Ростуризм выступил против запрета агрегатора Booking

Запрет работы агрегатора Booking никак не поможет развитию внутреннего туризма. Об этом заявила глава Ростуризма Зарина Догузова. По ее словам, регулирование работы сервиса не является «зоной ее компетенции».

«Было бы очень странно закрывать Booking.com для того, чтобы развивать внутренний туризм», — сказала Догузова в интервью YouTube-каналу журналистки Надежды Стрелец.

Журналистка до этого заявила, что «некоторое время назад в интернете появилась информация, что одна из радикальных мер развития внутреннего туризма — это закрытие сайта Booking.com». Кто предлагал закрыть этот сайт, Стрелец не уточнила.

В декабре Федеральная антимонопольная служба признала, что Booking.com нарушил антимонопольное законодательство, требуя от гостиниц согласовывать с порталом цены на номера.

От компании потребовали исключить из договоров с отелями «условия о широком и об узком паритете». Однако речи о закрытии сервиса не шло.

На то, что Booking злоупотребляет доминирующим положением на рынке, в ФАС пожаловалась общественная организация бизнесменов «Опора России».