Аэропорты Кузбасса откроют прямые авиарейсы до курортов Черного моря

Прямые рейсы до курортов черноморского побережья возобновят в Кузбассе. Об этом рассказал заместитель губернатора Кузбасса по промышленности, транспорту и экологии Андрей Панов, сообщил «Царьград».

Самолеты будут отправляться из Кемерова и Новокузнецка и прилетать в Симферополь, Сочи и Анапу.

«В Крым из Кемерова можно улететь с 30 апреля по понедельникам и пятницам, а с 5 июня еще и по вторникам и субботам. Авиарейсы в Анапу планируются с 17 июня по четвергам, в Сочи с 19 июня по субботам. Из аэропорта Новокузнецка в Крым полеты начнутся 23 апреля по понедельникам и четвергам, в Анапу с 13 июня по воскресеньям, в Сочи с 12 июня по субботам», — пояснил Андрей Панов.