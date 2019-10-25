Аэропорт Сочи обзавелся капсульным отелем

Капсульный отель предназначен для транзитных пассажиров и состоит из десяти капсул-спален. Он располагается на втором этаже аэропорта.

Комнаты один на два метра с футуристическим дизайном, в них есть кровать с ортопедическим матрасом, подушкой и постельным бельем. Также в помещении работает индивидуальная система вентиляции, есть камеры хранения для багажа и сейф. Постояльцы такого отеля могут не только поспать, но и зарядить здесь телефон, посмотреть телевизор, подключиться к Wi-Fi.

Первый час пребывания в «капсуле» стоит 400 рублей, затем цена снижается. Дети до 10 лет могут отдыхать в капсуле бесплатно.