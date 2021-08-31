Аэропорт Симферополя обслужил пять миллионов пассажиров с начала года
Аэропорт Симферополя обслужил пятимиллионного пассажира. Такого высокого показателя удалось достичь всего за восемь месяцев. Об этом сообщил ОТР.
Пятимиллионного пассажира встретили сотрудники правительства Крыма, руководство аэропорта, представители авиакомпании, выполнившей рейс и журналисты. Им стала Екатерина Данилова из Томской области. Женщина прилетела на отдых в Алушту. Ее сопровождали дочь и мама.
Семье вручили памятные подарки от симферопольского аэропорта и авиакомпании. Также Екатерине подарили сертификат на посещение Алуштинского аквариума, парка миниатюр и тематической галереи иллюзий.
«У меня нет слов. Я только что узнала. Неожиданно, круто, классно, супер. Отдых начался с такой приятной неожиданности, как говорит дочь, будем прыгать, бегать и скакать», — заявила женщина.