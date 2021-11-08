«Аэрофлот» запустит рейсы на болгарский курорт Бургас с 13 ноября

Популярный приморский город Бургас в Болгарии станет доступен для россиян. Начиная с 13 ноября «Аэрофлот» запустит регулярные рейсы. Самолеты начнут курсировать по субботам каждую неделю.

Расположенный на черноморском побережье Бургас — это четвертый по величине город Болгарии. Туристов он привлекает красивыми пляжами, а также Приморским парком, где каждый год проводится фестиваль песчаных скульптур.

Недалеко от города расположен национальный заповедник Пода. На его территории находятся три уникальных озера, которые лежат на пути миграции перелетных птиц из Европы в Африку. Осенью там можно наблюдать за несколькими десятками тысяч птиц, которые отправились на зимовку.

Бургас считается экономическим и культурным центром Болгарии. Кроме того гости города могут посетить Этнографический музей, художественную галерею, а также Церковь святых Кирилла и Мефодия.

Авиакомпания напоминает о необходимости соблюдения пассажирами международных рейсов правил, связанных с COVID-19. О требованиях клиенты могут узнать на официальном сайте перевозчика.