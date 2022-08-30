«Аэрофлот» запустит короткие перелеты в Сочи и Турцию с 1 сентября

Авиакомпания «Аэрофлот» изменит маршруты до Сочи и Турции. Перелеты по этим направлениям станут быстрее на 20-30 минут, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу перевозчика.

Изменения в расписание полетов внесут с 1 сентября.

Авиакомпания открыла продажу билетов на регулярные рейсы в Маэ на Сейшельских островах. Перелеты начнутся 8 октября и будут два раза в неделю — по понедельникам и пятницам.

Также с 30 октября «Аэрофлот» запустит прямые регулярные рейсы из Москвы в Таиланд, Индию и на Мальдивы. Билеты на эти направления уже появились в продаже. В авиакомпании уточнили, что маршруты на курорты Мале и Пхукет всегда были самыми востребованными.

Глава Управления по туризму Королевства Таиланд Ютасак Супасорн заметил, что после возобновления прямых рейсов в стране ждут около миллиона туристов из России. Он уверен, что вслед за «Аэрофлотом» другие российские авиакомпании возобновят полеты в Таиланд. Страна готова к такому наплыву путешественников, заключил Супасорн.