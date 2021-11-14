«Аэрофлот» запустил регулярные рейсы в Абу-Даби

Путешествие в столицу Объединенных Арабских Эмиратов поможет россиянам вернуться из поздней осени в солнечное лето. «Аэрофлот» начал регулярные перелеты из Москвы в самый современный город Ближнего Востока. Самолеты Boeing 737−800 курсируют по маршруту три раза в неделю: по вторника, пятницам и субботам.

Для крупнейшего российского перевозчика Абу-Даби стал третьим городом Объединенных Арабских Эмиратов, куда регулярно отправляются самолеты. «Аэрофлот» ежедневно отправляет по два рейса в Дубай и по два рейса в неделю в Шарджу.

В Абу-Даби каждый приезжающий найдет для себя что-то свое. Любителям пляжного отдыха прямой путь на западное побережье. Именно там расположились самые красивые места для того, чтобы насладиться морской водой и белоснежным песком. С ноября по март средняя температура воздуха составляет +22.+24, а температура воды достигает +27°градусов.

С побережья можно отправиться на острова, которые еще не тронула цивилизация. Самыми популярными точками остаются остров Сир-Бани-Яс и оазис Лива.

Любители культурного отдыха могут отправиться в в мечеть шейха Зайда — символ Объединенных Арабских Эмиратов. Величественное здание с высотными минаретами и мраморными куполами поражает воображение. Особенно важно, что одна из тех мечетей, куда могут зайти немусульмане, но только не во время молитвы.

Во время поездки нельзя оставить без внимания музей Лувр Абу-Даби. Само здание тоже является предметом архитектурного искусства. Его спроектировал лауреат Притцкеровской премии архитектор Жан Нувель. Внутри расположены 12 галерей, где произведения искусства расположены по эпохам. Посетители проходят путь от неолита до современности.

По настоящему захватывающим путешествие станет во время посещения крупнейшего в мире крытого парка развлечений Ferrari World. Для посетителей доступны американские горки с самой большой петлей и крутым наклоном, аттракционы свободного падения, выставки автомобилей, живые выступления и прокат Ferrari.

Кроме развлечений, культуры и отдыха Абу-Даби — это город бизнеса с развитой деловой, торговой и гостиничной инфраструктурой. Забронировать билеты для полета в Абу-Даби можно на сайте «Аэрофлота».

Авиакомпания напоминает о необходимости соблюдения пассажирами международных рейсов правил, связанных с COVID-19. О требованиях клиенты могут узнать на официальном сайте перевозчика.