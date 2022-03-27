Аэрофлот запускает рейсы из Сочи в Армению, Египет, Израиль, Казахстан, Турцию и Узбекистан

Авиакомпания «Аэрофлот» планирует запуск рейсов из Сочи по шести заграничным направлениям. Полеты будут осуществляться в Армению, Египет, Израиль, Казахстан, Турцию и Узбекистан, написал «Царьград».

Цены за билеты по разным направлением отличаются. Например, в Ереван можно попасть за 12 тысяч рублей, в Каир — за 30 тысяч рублей, в Тель-Авив — за 38 тысяч рублей, в Алматы, Нур-Султан, Актау, Актобе, Атырау — за 25 тысяч рублей.

Стоимость билета в Стамбул, Бодрум, Даламан составит приблизительно 25 тысяч рублей, а в Ташкент, Самарканд, Бухару, Фергану, Ургенч — 24 тысячи рублей, сообщило издание Daily Moscow.

Прямые рейсы на самолетах Superjet 100 запускаются с апреля. Продажа билетов уже стартовала.