«Аэрофлот» возобновил рейсы в Дубай

Рейсы возобновились с 11 сентября. Теперь самолеты будут подниматься в небо два раза в неделю — по пятницам и субботам.

Россияне должны сделать тест на коронавирус за 96 часов до прилета в Дубай. Повторный анализ отдыхающим понадобится сдать уже после приземления. Кроме того, первые два дня туристам предстоит провести на самоизоляции. За это время придет результат повторного тестирования на COVID-19.

Помимо этого, на мобильный телефон будет установлено приложение для отслеживания перемещений путешественников.

После возвращения из Дубая в Москву соотечественники должны сделать тест в течение трех дней и разместить результаты на портале Госуслуг, отметила радиостанция «Комсомольская правда».

По мнению вице-президента Ассоциации туроператоров России Дмитрия Горина, спрос на туры в Объединенные Арабские Эмираты нынешней осенью и зимой будет высоким при условии сохранения «рыночных» цен на авиабилеты.

На прошлой неделе премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о возобновлении на взаимной основе международного авиасообщения с Египтом, ОАЭ и Мальдивами. На этой неделе «Аэрофлот» возобновил полеты в Каир и на Мальдивы.