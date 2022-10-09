«Аэрофлот» возобновил рейсы на Шри-Ланку после четырех месяцев простоя | 360°

Путешествия 09 октября 2022, 02:18 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber «Аэрофлот» возобновил рейсы на Шри-Ланку после четырех месяцев простоя «Аэрофлот» возобновляет рейсы на Шри-Ланку, приостановленные в июне из-за ареста самолета РИА «Новости»

Читать 360tv в

Российская авиакомпания «Аэрофлот» возобновляет рейсы на Шри-Ланку. С 9 октября полеты в неофициальную столицу острова Коломбо буду выполняться — на начальном этапе — дважды в неделю. Об этом сообщило РИА «Новости».

Доставлять пассажиров на Шри-Ланку будут самолеты Airbus A330 по воскресеньям и четвергам.

Реклама

Рейсы в Коломбо приостановили в самом начале лета — 2 июня. Это случилось после задержания российского самолета Airbus A330-300 на Шри-Ланке.

Реклама

Как рассказала ранее компания Airport and Aviation Services Ltd, выступающая вторым ответчиком по этому делу, спор между «Аэрофлотом» и ирландским лизингодателем Celestial Aviation Trading 10 Limited имел «чисто коммерческий характер».

Россия отреагировала за задержание самолета, направив протест послу государства. Позднее суд Шри-Ланки приостановил действие приказа, запрещающего самолету Airbus A330 покидать страну. Это произошло после того, как Высокий коммерческий суд Коломбо рассмотрел ходатайство, поданное генпрокурором.

0 0 0 0 0 0