«Аэрофлот» возобновил рейсы на Шри-Ланку после четырех месяцев простоя | 360°

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«Аэрофлот» возобновил рейсы на Шри-Ланку после четырех месяцев простоя

«Аэрофлот» возобновляет рейсы на Шри-Ланку, приостановленные в июне из-за ареста самолета

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Российская авиакомпания «Аэрофлот» возобновляет рейсы на Шри-Ланку. С 9 октября полеты в неофициальную столицу острова Коломбо буду выполняться — на начальном этапе — дважды в неделю. Об этом сообщило РИА «Новости».

Доставлять пассажиров на Шри-Ланку будут самолеты Airbus A330 по воскресеньям и четвергам.

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Рейсы в Коломбо приостановили в самом начале лета — 2 июня. Это случилось после задержания российского самолета Airbus A330-300 на Шри-Ланке.

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Как рассказала ранее компания Airport and Aviation Services Ltd, выступающая вторым ответчиком по этому делу, спор между «Аэрофлотом» и ирландским лизингодателем Celestial Aviation Trading 10 Limited имел «чисто коммерческий характер».

Россия отреагировала за задержание самолета, направив протест послу государства. Позднее суд Шри-Ланки приостановил действие приказа, запрещающего самолету Airbus A330 покидать страну. Это произошло после того, как Высокий коммерческий суд Коломбо рассмотрел ходатайство, поданное генпрокурором.

Шри-Ланка

Аэрофлот

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